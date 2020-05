Allt fler skaffar sig en side by side, alltså en fyrhjuling med plats för förare och passagerare sida vid sida.

För många, och framför allt djurägare, kan en side by side vara ett bra alternativ, enligt ATL:s testförare Anders Nilsson.

I Rövarkulan i Hörby provkör Anders Nilsson en ovanlig UTV, eller side by side, som branschen kallar fordonet. Det är en Kawasaki Mule Pro MX med band i stället för hjul.

Banden gör att maskinen knappt gör några spår alls i den sanka betesmarken, och på vintern kan den bandade mulan vara räddningen i en snöstorm.

– Det flyter på mycket smidare än jag hade trott, och de vibrationer man kanske kunde befara när det gäller band märker man inte av, säger Anders Nilsson.

Ont om statistik

Bra statistik är det ont om när det gäller utvecklingen av side by side-maskiner, delvis eftersom fordonen inte har någon egen kod hos Transportstyrelsen.

Enligt statistik från branschföreningen Snö- och terrängfordonsbranschen nyregistrerades det 335 side by side-fordon under 2019, en ökning med 12 procent jämfört med 2018.

– De kommer sakta men säkert, men sedan får vi se i vilken hastighet det blir. De börjar på ett väldigt lågt tal, säger Niklas Kristoffersson, vd på Snö- och terrängfordonsbranschen.

Men i föreningens statistik så fattas två ledande märken, John Deere och Kawasaki, som inte är med i branschföreningen.

Kawasaki uppger att de sålde 306 mulor förra året.

– Mule MX som kom 2019, bara modellen MX säljer mer totalt än våra fyrhjulingar, säger Andreas Wiberg, distriktschef på Kawasaki i Sverige.

Banden som ersätter hjulen kostar 40 000 kronor.

2 600 registrerade

När ATL vaskar fram traktorregistrerade side by sides i Transportstyrelsens register kommer vi fram till att det sedan 2010 nyregistrerats drygt 2 600 side by sides i Sverige. Till detta kommer ett antal maskiner som inte traktorregistrerats.

UTV är ett ganska litet fordonsslag om man jämför med ATV, där nästan tio gånger så många traktorregistrerats. Och ännu många fler terrängregistrerats.

Men utomlands håller side by sides på att ta över.

– I USA och övriga Europa är side by side verkligen grejen, säger Hilda Lemon, marknadsspecialist på Polaris Sverige.

– I Finland har det varit en jättestor ökning de senaste åren, det går lite långsammare i Sverige och Norge, men det kommer.

ATV kan få stå tillbaka

De stora tillverkarnas fokus på side by side gör att ATV får stå tillbaka. Kawasaki har numera bara en modell av ATV. Och den nya Polarismaskinen Sportsman XP 1 000 S är nästan lika bred som deras side by side Rangers mindre modell. Risken är att de stora tillverkarnas fokus på side by side gör att utvecklingen av ATV får stå tillbaka.

– Jag hoppas inte det, men tittar man på kartan är vi ganska små jämfört med resten av världen, säger Hilda Lemon.

Känns säkrare

Fördelarna med side by side är många. Det känns säkrare med en skyddsbåge och säkerhetsbälten. De är bekvämare att köra, många låter montera på hytt och installera värme. De är lätta att stiga i och stiga ur. Man kan åka flera personer och prata. På flaket finns plats för verktyg. Den går att få med dieselmotor. Och med fyrhjulsdrift och diffspärr tar sig side by side-maskinen fram nästan lika bra som en ATV.

– De är helt underbara på att klättra, säger Martin Thomasson på Gunnars Nilsson Maskin som säljer allt fler av John Deeres Gator.

– Många som testat UTV märker att det är en fantastisk produkt och att den är mycket smidigare än man tror och täcker in behoven med råge, säger Hilda Lemon.

Problem i steniga skogar

I den täta svenska och steniga skogen kan dock UTV få se sig slagen av ATV:n.

– UTV-maskinerna har fördelar, men inte just för skogsbruk, de är osmidiga att ta sig fram, säger ATL:s fyrhjulingsexpert Per Johansson och får medhåll av Anders Nilsson.

– Om man tänker sig att man inte ska ut i den allra värsta skogsterrängen och köra, så tycker jag att det här är ett väldigt bra alternativ till en ATV.

4 plus

+ Smidigheten.

+ Märker inte vibrationer i terräng.

+ Inga spår i betesmarken.

+ Plats för medåkare och lätt att kliva i och lätt att kliva ur.

2 minus

– Lättare att köra fast med UTV.

– Klarar inte den värsta terrängen lika bra som ATV.

Kawasaki Mule Pro Mx

Motor: Vattenkyld 4-takt

Bränsle: Bensin

Kubik: 700 cc

Maxeffekt: 33 kw/45 hk vid 6 000 varv

Växellåda: Automat, med hög-, låg- och backväxel

Drift: 2 WD/4 WD

Längd: 2 795 mm

Bredd: 1 525 mm

Höjd: 1 890 mm

Lastkapacitet: 317 kg

Dragkapacitet: 680 kg

Pris: Från 108 720 kronor ex moms, traktorregistrerad