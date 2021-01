Antalet sålda entreprenadmaskiner via Klaraviks nätauktioner ökade med 25 procent under fjolåret.

2020 såldes det 3 364 stycken entreprenadmaskiner via Klaravik. Det är en ökning med 25 procent jämfört med 2019 för nätauktionsbolaget.

Vanligaste objektet är en grävmaskin, 1 057 auktionerades ut under fjolåret. Men det är en traktorgrävare från Huddig som toppar listan över de dyraste maskinerna.

Huddig traktorgrävare.

Precis 3 miljoner kronor fick köparen betala för den fyra år gamla traktorgrävaren som gått 2 300 timmar och såldes utan några skopor.

Huddig traktorgrävare.

Tvåa på listan är en lika gammal Huddig men med 4 200 timmar på mätaren och där ett antal skopor följde med. Den maskinen gick för 2 630 000 kronor.

Volvo EC 300 E.

Först på tredjeplats kommer den första grävmaskinen, en Volvo EC 300 E från 2017 som bara gått knappa 950 timmar som gick för 2 400 000 kronor.

Väghyvel från Mattson anno 1989.

Veteranlistan (maskiner från 1990 eller äldre) toppas av en väghyvel från Mattson från 1989 som gick för 440 000 kronor.

Volvodumper från 1990.

Tvåa blev en Volvodumper från 1990 som gått 11 270 timmar som gick för 190 000 kronor.

Hjullastare från Ljungby från 1988.

Trea kom en hjullastare från Ljungby från 1988 som gått över 17 500 timmar. Den fick köparen betala 175 000 kronor för.

Totalt såldes det 63 782 objekt via Klaravik under 2020 och den totala auktionsomsättningen ökade från 1,5 miljarder 2019 till drygt 2 miljarder under 2020.

