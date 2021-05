Med vanliga drönarbilder kan Markus Drugge på Arboair upptäcka granbarkborreangrepp som är svåra att se för ögat på marken.

I kampen mot granbarkborrarna skickas en drönare skickas upp över Ulrika Sjökvists skog söder om Linköping.

Hon har haft stora granbarkborreangrepp de senaste åren och har svårt att få sök- och plock att fungera. Dels är det mycket skog att gå igenom, och dels kan det vara svårt att se skadorna uppe i grantopparna. Och hon förlorar pengar när skog måste avverkas i förtid.

– Det är jobbigt att göra akututryckningar och känna att man inte kan planera sitt skogsbruk som man gjorde förr, säger hon, och gläds över att Arboair har haft hennes skog som testområde.

Ulrika Sjökvist, skogsägare i Linköping.

Området som drönaren ska skanna av markeras i en styrapp på ipaden. Och när maskinen lyft så tar det drönaren, som ligger på 110 meters höjd, 23 minuter att automatiskt flyga över de 130 hektaren och ta uppåt 100 bilder.

Bilderna laddas upp hos Arboair, och sedan tar det en kvart för deras dataprogram att analysera bilderna. Ut kommer en rapport med bland annat barkborreangrepp markerade. Kartan kan markägaren plocka upp i sin mobil, eller skicka till entreprenören i skördaren.

– Det fungerar jättebra, framförallt är det väldigt tidsbesparande för mig. Det finns ingen chans att själv hitta allting bara genom att gå i skogen, säger Ulrika Sjökvist.

– Här får jag verkligen hjälp att hitta angreppen, och vet exakt var jag ska gå in och göra åtgärder.

Att se vissna träd som tappat färg och barr, toppbrott och vindfällen är ganska lätt att se med flygfoto. Svårare är att upptäcka vilka granar som just blivit utsatta för ett angrepp.

– Men genom att titta på barrfärg och barrtäthet så kan man även få med stressade träd, säger Jacob Hjalmarsson på Arboair.

Analysen innehåller också en prognos på vilka träd som kan komma att bli skadade av granbarkborren.

– Vi jobbar också med att skapa prediktioner, så att man redan vid första sväng kan se utsatta granar som inte är angripna ännu, säger Markus Drugge, vd på Arboair.

Med vanliga drönarbilder kan Markus Drugge och Jacob Hjalmarsson på Arboair upptäcka granbarkborreangrepp som är svåra att se för ögat på marken.

Bilderna tas med den vanliga drönarens vanliga kamera.

– Vi tänkte att det ska vara så lätt och så kostnadseffektivt som möjligt, så därför vill vi inte använda några avancerade drönare.

ATL TV: Drönaren som ser barkborreskadorna:

Rekommenderas köpa satellitbild

Men visst kostar det en slant att leta efter granbarkborrar med drönare. Själva flygtjänsten kostar upp till 40 kronor per hektar. Och lika mycket kostar bildanalystjänsten. Det blir ett antal tusenlappar för 100 hektar.

Större skogsägare med mer än 5 000 hektar sammanhängande skog rekommenderas att i stället köpa en satellitbild och analysera den i Arboairs dataprogram.

– Det är billigare, men det är en avvägning. Vi kommer att hitta mer i en drönarbild än i en satellitbild, säger Jacob Hjalmarsson.

Jacob Hjalmarsson, operativ chef Arboair.

Ett foto från drönare har en upplösning på 5×5 centimeter, den bästa satellitbilden 30×30 centimeter. Drönaren har också den fördelen att den kan fotografera även när det är molnigt. Och kan ge ett snabbare resultat.

Ett problem med drönarfotograferingen är lagstiftningen. Den tillåter inte att man flyger utom synhåll. Vilket är lockande när man lägger upp en automatisk rutt över 100 hektar skog. Ska man flyga helt lagligt måste man utgå från en utkikspunkt. Eller flytta sig mellan olika platser.

– Lagstiftningen är inte anpassad för skogsbruket som det är idag, om man ska ta riktigt stora områden, konstaterar Jacob Hjalmarsson.

De barkborreangripna granarna är markerade i rött efter Arboairs bildanalys.

Regelbunden flygfotografering av skogen med drönare, eller satellit, kan i framtiden bli ett naturligt sätt att hålla koll på fastigheten. Som grund för skogsbruksplanen och beslut om var röjning och gallring bör sättas in. Och inventering av olika typer av skogsskador.

– Hela skogsbruket håller på att gå igenom en digitaliseringsrevolution. Vår förhoppning är att alla skogsägare ska kunna nyttja en sådan här typ av lösning för att övervaka sin skog, säger Markus Drugge.

Fakta: Arboair

Säte: Linköping.

Historia: Startade 2017, bildade aktiebolag 2019, och hade sin första lansering 2020, bred lansering 2021.

Vd: Markus Drugge.

Ordförande: Jacob Hjalmarsson.

Tjänster: Bildanalys av skog i tjänsterna My Forest, Forest Mapper och Mosaics. Kan organisera drönarflygning och köp av satellitbilder.

Utmärkelser: Utvalt som en ”top AI start-up” i Europa av AI Sweden. Vinnare i Paper Province tävling What Wood You Do februari 2021.