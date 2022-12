Tecnoma satsar på flexibilitet

De nya bommarna heter TEC-LINE R och ersätter två tidigare modeller, RA och HLE. Bredden ligger på 24 till 30 meter och bommarna har släntkorrigering. Vid sprutmunstyckena finns ledbelysning som är monterad för användning nattetid. Den nya modellen ska gå att fästa på alla Tecnomas sprutor.

Allt från en monitor

Självgående sprutor på export

– Vi vill att den här nya bommen ska kunna användas på alla våra modeller, för störst flexibilitet för användaren, säger presschefen Marie-Pierre Deplaine.Att få allt är också det som gäller för Tecnomas digitala verktyg. Företagets Isobus-kompatibla Novatop-terminal där all information från sprutan inklusive gps-uppgifter finns inne i hytten har redan funnits länge. Nu har Tecnoma jobbat på att även andra Isobus-kompatibla maskiner ska kunna kopplas upp till terminalen för att användaren ska klara sig med en enda terminal.På Simamässan visade man upp hur man med ett positivt resultat testat den tekniken med sex stycken andra Isobus-terminaler från andra företag som Deutz Fahr, Fendt och Kverneland med flera.-– Att bara använda en terminal blir bekvämare för användaren och ergonomin i hytten blir bättre, säger Marie-Pierre Deplaine.Likt de flesta spruttillverkare på Simamässan har även Tecnoma ett par självgående sprutor som visas upp. Särskilt många av dessa säljs dock inte på den franska marknaden, utan de går på export, säger Marie-Pierre Deplaine. För att det ska löna sig att investera i en självgående spruta krävs det riktigt stora arealer.– En självgående spruta är mer bekvämt för lantbrukare med mycket mark, vi har främst sålt dem till stora jordbruksländer som Ryssland, Ukraina, Tjeckien.Med länder som Ryssland och Ukraina på kundlistan är det inte frågan om någon växande exportmarknad just nu, även om Tecnoma levererar sprutor till större delen av världen, förutom Nordamerika.– Nej, det har planat ut just nu, säger Deplaine.