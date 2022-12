Nu börjar prisfallen bli mindre och det finns tecken på trendbrott i prisutvecklingen på flera av jordbruksprodukterna.

Ett trendbrott innebär i sig inte att en ny trend uppåt etableras omedelbart, men det värsta är över och risk / reward är större på uppsidan än nedsidan.Torkan i Brasilien, som är skrämmande intensiv är en trendförändrare. Den gör att skörden av sojabönor och majs omöjligen kan bli så stor som tidiga prognoser indikerat.Västra Europa väntas enligt GFS-modellen få upp till dubbla den normala nederbörden de kommande två veckorna.Det väntas regna över Skanderna, vilket fyller på vattenmagasinen inför vintern, vilket även påverkar elpriset i Norden. Det är samtidigt väldigt torrt i östra Europa. Ryssland, Ukraina, Vitryssland, och överhuvud taget alla länder kring Svarta havet väntas på 40-60 % av normal nederbörd de kommande två veckorna.Prognoskartan för nederbörden i USA visar torrt väder i 'corn belt' och blötare typiska veteodlingsområden som Kansas och Oklaholma.I Brasilien ser väderleksprognosen förskräckande torr ut. Stora och viktiga odlingsområden som delstaterna São Paulo, Minas Gerais, Goiás och Mato Grosso väntas få mindre än 20 % av normal nederbörd de kommande två veckorna. Detta är en rejäl trendförändrare för soja, majs, socker och kanske kaffe.Indiens monsun fortsätter att vara mindre intensiv än normalt och Australien väntas få mindre nederbörd än förväntat, utom just i SW, där odlingen av vete huvudsakligen sker.Vetepriset (novmeberterminen på Matif) har tagit sig upp från 150 euro nästan till 160 den senaste veckan.Där finns dock ett starkt motstånd och ur teknisk synvinkel skulle man kunna tänka sig en rekyl nedåt.Priset är dock på en nivå som under de senaste tio åren av prisrörelser varit bottennivåer. Därmed ska man inte utgå från att priset vänder upp från den här nivån genast. Tidigare har priset stannat på en låg nivå i flera månader, innan det vänt upp igen.Chicagovetet (december) har en liten bit kvar på nedsidan innan marknaden rör vid ett starkt stöd. Matifs novemberkontrakt håller sig i samma relation som tidigare till Chicagos decemberkontrakt.Sådden av höstvete i USA har nått 43 % färdigt. Det är den snabbaste takten de senaste åren och nästan 10 % snabbare än genomsnittet för de senaste åren.I den senaste GASC-tendern tog Frankrike hem allt, men till riktigt låga priser. Amerikanskt vete offererades inte alls.StatsCanada visar på en skörd (preliminär) på 27.5 mt, 26.8 mt lägre än förra året. Det var i stort sett i linje med förväntningarna.Non-commercials i CFTC:s rapport verkar ha passerat den mest korta positionen. I den senaste rapporten hade de köpt tillbaka en del av den korta positionen.Det börjar utveckla sig till köpläge i vete. Det finns antagligen utrymme för en liten nedgång på kort sikt, men på längre sikt finns en klar uppsidespotential.Decemberkontraktet CZ4, ligger som i ser i kursdiagrammet nedan, precis under motståndslinjen för den fallande pristrenden.Motståndet är ännu inte brutet, men det kan mycket väl ske den här veckan. Det markerar i så fall slutet på den fallande pristrenden.Det är inte detsamma som att en stigande pristrend tar vid, men ofta är det början på en uppgång.Crop condition låg oförändrat på höga 74 % good/excellent i måndags och Non-commercials köpte ytterligare några kontrakt i veckan.DOE rapporterade i veckan som gick att etanolproduktionen i USA sjönk igen. Hösten är en säsongsmässigt svag period och produktionen kommer säkerligen att ta mer fart från mitten av oktober.Sojabönorna (SX4) har under september fallit från 1000 cent ner till 912. Det verkar som om det finns stöd för priset vid 900.Bryts det, finns nästa stöd vid 800 cent. Sojamjölet föll, som förutspåddes för två veckor sedan, ner till 300 dollar. Det kan mycket väl vara slutet på nedgångsfasen. Sojaoljan har fallit i pris med ungefär 25 % sedan i våras (för ny skörd). Den fallande pristrenden bröts för en månad sedan och sedan des har priset stabiliserat sig strax över 32 dollar och med ett tak på 34 dollar.Prisfallet lär ha kylt av all expansion av palmoljeodling och därmed kan en rekyl uppåt i priset på vegetabilisk olja motiveras. För sojaolja är det i så fall till 36 eller kanske 38 dollar. På dessa nivåer finns starka motstånd, där 38 dollar är det starkare av de två.Crop condition för sojabönor steg återigen upp till 72 % good / excellent. Non-commmercials nettosålda position verkar inte vilja bli mer såld än vad den är. Den senaste veckan köpte spekulanterna tillbaka 7400 kontrakt och är nu nettosålda 78,808 kontrakt.Jag tror att såväl sojaolja som sojamjöl och därmed sojabönor kan ha funnit en botten.Novemberkontraktet för rapsfrö som "skulle" ha rekylerat ner igen, gick rakt igenom tekniskt motstånd, upp till 325 euro i fredags.Det är samma höga nivå som priset hade innan det föll kraftigt ner mot 300 euro i september. Priset "borde" gå ner igen från den här nivån.Statistics Canada raporterade preliminära skördeestimat i veckan som gick. För canola estimerades en skörd på 14.08 mt, vilket är 21.6 % mindre än förra året. Det var i princip i linje med förväntningarna.Potatispriset har hållit sig över 6 euro den senaste månaden, sedan den fallande pristrenden bröts. Det är ett gott tecken. Priset stängde på 6.20 euro i fredags.Marknaden brukar vara svag fram till slutet av oktober och sedan stiga till en topp i december.Om man köper potatis nu, ska man försökta ta sig ur positionen i december allra senast. Därefter är det inte lätt att veta vart priset tar vägen. Potatis har handlats till noll i USA, därför att det kan vara värt att sälja en vara som potatis till noll för att bli av med den.Skörden i nordvästra Europa går mot sitt slut. Total produktion i NWE ser ut att kunna bli 27 mt, vilket är i nivå med produktionen år 2011 och högre än förra och förrförra året.Hektarskörden ser ut att kunna bli 49 ton per hektar, vilket är 9 % högre än förra året. De regn som nu drar in över just NWE kan dock orsaka en del problem för den skörd som är kvar att ta upp.Lean hogs decemberkontrakt ligger kvar kring 95 cent per pund där priset legat den senaste månaden.Terminerna på smör och SMP ligger kvar i princip på den nivå de haft den senaste veckan.För två veckor sedan var det många som tolkade det då oförändrade priset på Fonterra-auktionen som att "botten är nådd".Jag påpekade att det sällan är så och att trenden fortsätter längre än de flesta kan föreställa sig. Den senaste Fonterra-auktionen den första oktober visade 7.3 % lägre pris, i genomsnitt, jämfört med förra auktionen för två veckor sedan.Smörpriset föll med 6.6 % medan SMP backade med mer blygsamma 2.7 %. Helmjölkspulver föll med hela 10 %. Osten verkar ha sett sin värsta nedgång, med 1.2 %.EU:s stöd för lagring drogs som bekant tillbaka i sin helhet efter att det visat sig att Italienska kooperativ försökt fuska till sig stöd på ett sätt som var så stötande att stödet helt och hållet alltså togs bort.Terminspriserna är dock så låga på Eurex att det förmodligen är en bra idé att köpa till de nivåerna om man lyckas med det, och absolut avhålla sig från att sälja terminer.En sådan prissäkring skulle bli alldeles för dyr i dagens läge.Torkan i Brasilien bör kunna ge stöd för sockerpriset. Tekniskt finns dock motstånd strax över dagens pris på 16.44 cent per pund.Prisfallet tog ner råsockerpriset till 13 cent, som utgjorde bottennoteringen år 2010. Det var en nivå där köpare dök upp och det skedde samtidigt som väderleksprognosen för Brasilien såg allt torrare ut.Det är torrt även i nordvästra Indien, som också är centrum för den indiska sockerrörsodlingen. Indien och Brasilien är världens största producenter av socker.