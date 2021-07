Taxeringsvärdet på lantbruk kan frysas i två år

Skatteverket behöver minska antalet anställda med mellan 1?280 och 2?250 personer under de kommande fyra åren. Det skriver myndigheten i den handlingsplan som finansdepartementet har begärt att få in med anledning av den ansträngda ekonomin, skriver tidningen Riksdag och Departement.



I handlingsplanen föreslår Skatteverket ett antal regelförändringar som skulle minska arbetsbördan. Ett par av dessa skulle innebära besparingar på längre sikt. Men förslaget om att frysa taxeringsvärdena för lantbruk och småhus under 2010 och 2011 skulle ge en omedelbar besparing på cirka 30 miljoner kronor. Om förslaget går igenom återstår det för lantbruket att räkna ut hur mycket mindre fastighetsskatt det blir att eventuellt glädjas åt. Härje Rolfsson