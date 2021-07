Tät tävling i Hannover

Springe ATL

Arrangörerna räknar med att 20 000 besökare ska komma under de tre dagarna som mässan hålls. Många svenskar har tagit sig till mässan som hålls vartannat år, bland annat växtodlingsrådgivare från Hir Malmöhus som deltar i en internationell tävling i vem som kan få bästa nettot i höstveteodling. Rikard Andersson och Nils Yngvesson har två parceller med sorterna Chevalier och Inspiration, varav den förstnämnda deltar i tävlingen och den andra finns med som ett experiment. Tyvärr ser parcellen Chevalier inte så bra ut som Rikard Andersson hade hoppats.

- Den är lite ojämn och har luckor i beståndet. Den kanske har tagit mer stryk i vinter än många andra, säger han.

Chevalier är en tysk sort som inte finns i några officiella försök i Sverige, men den har odlats i landet i liten skala. Inspiration, som ser mycket fin ut, prövas däremot i svenska försök.

- Den är tät, jämn och har en god axtäthet, säger Rikard Andersson.



Han tror att Sverige kan lyckas få en 5-6 plats i tävlingen, medan han lite mer positiva kollega Nils Yngvesson gissar på en första eller andra plats med Chevalier. Danmark, Frankrike, Tyskland, Polen, Sverige, Schweiz och Tjeckien representeras i tävlingen. Ländernas strategier ser väldigt olika ut. Sverige har lagt 70-75 euro per hektar på växtskydd, medan Danmark än så länge har lagt omkring 40 euro per hektar. Den tyska rådgivningsorganisationen Institut für Bodenkultur har däremot lagt dubbelt så mycket på växtskydd som Sverige och även satsat på mikronäringsämnen som bor och koppar. Men Nils Yngvesson är tveksam till den strategin.

- Om man tror på det kanske det fungerar, säger han.



I tävlingen är sådtidpunkten fixerad till 6 oktober, men deltagarna kan välja sort, utsädesmängd, gödsling- och sprutningsstrategier. Det handlar om att få det bästa odlingsnettot och priset på grödan fastställs genom att en spannmålshandlare får sätta ett pris på produkten utan att veta vad det är för sort eller vem som har odlat den.

På mässan håller man även en tävling i höstrapsodling. För fjärde gången ställer den svenska representanten Gunnar Henningsson från Svensk Raps upp och i år med sorten Visby. Han har två silver och två fjärdeplatser i tävlingen sedan tidigare. I år var han övertygad om att han skulle vinna men ett musangrepp kan ha grusat utsikterna.

- Jag hade tänkt vinna guld i år, men jag har fått det här musangreppet. 50 procent av parcellen har musskador, säger han.

Men loppet är inte kört än. Tävlingsledningen har meddelat att de ska försöka räkna bort skadorna. Resultaten i tävlingarna presenteras efter skörd. Tove Nilsson