Tänkande kombipress från Lely Welger

ELMIA ATL

Balens storlek och densitet kan ställas om direkt från förarplatsen.



Pickupen är 2,25 meter bred med fem rader fingrar. Plastaren har ett nyutvecklat tänkande styrsystem. Under nätningen mäts balens diameter och resultatet skickas till plastaren som ställer in sig efter det. Systemet ska enligt tillverkaren vara 20 procent snabbare än jämförbara konkurrenter.



Pressen styrs med hjälp av en färgmonitor i hytten. Där kan pressens arbete också följas via två kameror. Lely Welger säljs i Sverige av Trejon.Hans Dahlgren