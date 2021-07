Tallbarkborre drabbar skogsnäringen i Kanada

Staffan Lindberg, insektsforskare vid University of Northern British Columbia, säger till svenska Vetenskapsradion att massor av sågverk och pappersbruk tvingats lägga ner till följd av barkborrens härjningar. Skalbaggen har dödat skog motsvarande tre fjärdedelar av den svenska skogens yta.



Angreppen startade 1999 och sedan dess har nästan all gammal tallskog med contortatall dödats. För närvarande sprider sig skadeinsekten österut och har passerat Klippiga bergen in i provinsen Alberta.



Enligt Staffan Lindberg görs nu stora bekämpningsinsatser i Alberta för att undvika lika stora skador som i British Columbia.

Tallbarkborren har gynnats av mildare vintrar samt av det faktum att lyckade skogsbrandsbekämpningar skapat stora områden av monokulturer med gammal tallskog.



Skogsnäringen i Kanada hoppas nu på några extremt kalla vinterdagar. Enligt Vetenskapsradion krävs det temperaturer under 40 minusgrader för att skada skalbaggen under dess vintervila. ATL.nu