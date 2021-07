Taket rasade ner över öländska kycklingar

Ungefär halva taket förstördes på anläggningen som ligger i Kobskogen söder om Mörbylånga på Öland. Raset gjorde att kall luft strömmade in och på lördagen meddelade en talesman för räddningstjänsten att det inte fanns någon möjlighet att rädda kycklingarna. Detta eftersom det bedömdes som för farligt att gå in i byggnaden.



Ett företag kallades in för att röja bort snön från resten av taket och därmed säkra det.ATL.nu