Ta strid för den förnybara energin

Jaså, Norge? Det brukar vara EU regeringen hänvisar till när den tycker att skatten ska höjas. Och det tycker den ganska ofta. Nyligen kom till exempel vårbudgeten med nya förslag till 2016. I den finns gott om skattehöjningar, till exempel på bensin och diesel.

Nu finns dessutom ett förslag från finansdepartement om beskattning av förnybar el. Vind- och vågkraftanläggningar större än en installerad effekt på 80 kilowatt samt solcellsanläggningar på 144 kilowatt ska beskattas med 30 öre per kilowattimme.Norge vill ha det så, för att man ska harmonisera reglerna för den gemensamma elcertifikatshandel länderna har.Men att införa skatten går stick i stäv med tidigare utfästelser. Ett pressmeddelande från miljö- och energidepartementet den 15 april har rubriken Vårbudgeten: bättre förutsättningar för solenergi. I den budgeten gasas det, i finansdepartementets promemoria bromsas det.andra länder när det gäller solel, och den borde verkligen inte bromsas. Framför allt måste de som överväger att investera i förnybar energi, det handlar om stora pengar, kunna lita på att deras satsningar inte undermineras med nya pålagor under resans gång. Osäkerhet bidrar inte till mer förnybar energi.Och jodå, till TT säger energiminister Ibrahim Baylan också att nuvarande skattebefrielse ”kan strida mot EU:s konkurrensregler”.med på noterna. Liksom när det gäller beskattningen av etanol och Fame, det vill säga biodiesel från exempelvis raps och slakteriavfall, då ställer vi in oss i ledet. Av rädsla för att ”överkompensera”.Viljan att vara bäst i klassen är välkänd. Men det finns undantag, som när det finns risk för att några skattekronor riskerar att ramla utanför moder Sveas kista.vidare strid för exempelvis alkoholmonopol, spelmonopol och snus, då passar det. När skatten ska säkras läggs alla andra överväganden åt sidan, inklusive alla goda intentioner om att få upp andelen förnybar energi i såväl transportsektorn som i andra delar av samhället.Trots att det sitter miljöpartister i regeringen.strid för den förnybara energin också, oavsett om det är Norge eller EU som håller emot.