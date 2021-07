Ta reda på vad de unga vill

Många spår kooperationens död om den inte förändras. Det står inte längre några skogsägare på barrikaderna som i rörelsens barndom, priserna är bra och föreningarna har näringspolitiskt inflytande. Avståndet mellan tjänstemannaledning och medlemmar ökar.



Norra Skogsägarna har i flera år bedrivit framtidsspaning, vilket vi tidigare har applåderat på denna sida. Norra Skogsägarna satsar på att ha forskning och fakta i botten för att kunna fatta beslut om föreningens framtida organisation. Trots att det inte är någon akut kris. Medlemsantalet har ökat de senaste åren.



Nu går samarbetet med SLU in i en ny fas. Inom kort anställs en doktorand, finansierad till 80 procent av Norra Skogsägarna. Doktoranden ska ta reda på vad barnen födda på 1980- och 1990-talen vill ha - de ungdomar som växt upp i mediebruset, med mobiltelefon och ständigt uppkopplade på internet, den generation som ser till det individuella mer än någonsin tidigare men kan samarbeta under förutsättning att alla tydligt vill samma sak.



Det här är ett föredömligt och ambitiöst arbete, ett spännande och utmanade uppdrag. Utan verkliga kunskaper går det inte att fatta bra beslut. Det är lätt att inleda forskning om tekniska innovationer, uppenbarligen svårare med mjuka värden - ingen har gjort det här förut.



Resultaten från den pilotstudie som Norra Skogsägarna och SLU har gjort är intressanta. Den visar att intresset för att ta över skog inte har minskat bland dagens 30-35-åringar jämfört med föräldrarna. Skogsägarkåren fortsätter att vara mansdominerad när 30-åringarna tar över, men fastigheterna blir i större utsträckning samägda. Många är positiva till skogsägarföreningen, men de vet inte varför den är bra eller vad den står för. De önskar mest någon form av serviceinrättning.



Kanske blir det tjänstemännen som styr - men riktlinjerna måste ägarna fortfarande besluta om för att det ska vara någon mening med föreningen. Tillräckligt många engagerade ägare är ett måste.



Det är viktigt att vara öppen för förändringar innan det är för sent - om Wilma och hennes generation ska vilja vara med.Helena Wennström