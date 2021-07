T7 med spel på Facebook

Tidigare i år smyglanserade New Holland sina nya modeller på YouTube genom att ge små hintar om vad som komma skulle, en kampanj som lyckades skapa en del uppmärksamhet.



Nu finns ett spel på Facebook där man kan ratta en New Holland T7 och tävla och jämföra sina resultat med andra tävlanden.

Spelet kräver dock tillgång till information om alla dina Facebook-vänner och vill ha möjlighet att posta kommentarer på din Facebook-sida, vilket kan tyckas vara lite läskigt. Avgör själv.



För att få en glimt av hur spelet ser ut kan du först titta in på YouTube. Sök på T7 Adventure. Hans Dahlgren