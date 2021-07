T-Bear sticker ut hakan

-Den är grymt stabil med den stora kranen. Den är som en kanot med låg tyngdpunkt, säger Torbjörn Ericsson om sin T-Bear.



Han har ritat och byggt kombiskördaren T-Bear som har variabel spårbredd på hjulaxeln under kranen. Det innebär att den kan gå både i gallring och slutavverkning.





Röststyrd

Minröjare

Därtill är den röststyrd via en mikrofon i stolen. Torbjörn Ericsson har kört skördare sedan 1960-talet. Det har blivit många miljoner knapptryckningar. Händerna börjar ta slut.Elmia har uppmärksammat maskinen och ska använda den som dragplåster under Elmia Wood 2011. Även Skogforsk följer utvecklingen av maskinen eftersom den innehåller en hel del nytänkande.Entreprenadmagasinet Boggi, som görs på ATLs redaktion, har i senaste numret (nr 8) tagit en ordentlig titt på den nya skördaren.I tidningen finns ytterligare en skogsmaskin som byggts om, en minröjare som försvaret använder på internationella uppdrag. John Deere-skotaren har biffats upp och blivit 14 meter lång och väger 39 ton. När stålkättingarna piskar upp en stridvagnsmina på tio kilo känns explosionen rejält.-Det känns som att köra på en stubbe i skogen, berättar major Göran Danielsson, på Ing 2 i Eksjö. Boggi visar en bildserie från en sådan händelse.Nu söker försvaret förare till nybeställda minröjare för internationell tjänst. Per Österman