Systrarna vågade satsa

För systrarna Marie Lundgren och Veronica Wikström i Nordingrå i Västernorrland var det aldrig självklart att just de skulle ta över gården. I syskonskaran på sju fanns tre pojkar och fyra flickor.



Marie Lundgren utbildade sig till sjuksköterska och jobbade som sådan i många år. Veronica Wikström hann med flera olika sorters jobb.





"Helt rätt"

32 mjölkkor

Hitta andra lösningar

Men när det blev aktuellt för deras far att lämna över var båda systrarna i ett läge där de kunde tänka sig att ge sig in i något nytt.Djur hade de alltid varit intresserade av och även om de inte hade fått lära sig köra traktor så hade de fått vara med och mjölka. Det som först var en lek med tanken kändes alltmer självklart.- Det var helt rätt, säger Veronica Wikström.Fast deras far trodde nog att deras respektive män också skulle arbeta på gården.- Men det var ju aldrig någonsin vår tanke, säger Marie Lundgren.Männen jobbar i andra företag utanför gården men hjälper till så mycket de hinner.Gården i Nordingrå har 32 uppbundna mjölkkor och det är samma antal kor som de tog över för fyra år sedan. Men det har hänt en hel del annat. Gården har bytt mejeriförening från Milko till Norrmejerier och även blivit en Kravgård.Förutom korna har systrarna också några får och hästar. Växtodlingen försörjer djuren med grovfoder.Om någon skulle tro att det behövs en stark karl för vissa sysslor på gården har systrarna motbevisat det.Det handlar bara om att tänka till och hitta andra lösningar, ibland så enkla som att göra saker långsammare så att inte korna blir stressade och stretar emot.- Vi gör på vårt sätt och det går ändå.Lite klagomål har de dock på maskiner som utan bra anledning kräver viss handstyrka och liksom många andra kvinnor i branschen tycker de att det är svårt att hitta bra arbetskläder och handskar.Några fördomar från branschkollegor mot att två systrar skulle klara av en mjölkgård har de inte stött på.De har i stället fått mycket stöd och uppmuntran från bönderna i närheten och det där med att de aldrig fick lära sig köra traktor i ungdomen är inget de sörjer.- Det ska alltid göras en sådan himla grej av det hela: Åh, kan tjejer köra traktor... Men hur svårt är det egentligen? En traktor går ju mycket långsammare än en bil och är mycket lättare att ta sig fram med också för den delen, konstaterar Marie Lundgren.Birgitta Sennerdal