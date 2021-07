Swedish Meats byter namn

- Det gamla namnet är förlegat och speglar inte längre vad vi arbetar med, säger Swedish Meats ordförande Ulf Sahlin.



Swedish Meats är en ekonomisk förening med drygt 16000 djurbönder som medlemmar. Föreningen är stor aktieägare i HK Scan och ska bli långivare till lantbrukare som köper in livdjur. Föreningen slutar med att förmedla medlemmarnas slaktdjur.

I ett pressmeddelande skriver Swedish Meats att det är logiskt att föreningen byter namn när den går in i en annan roll. Processen med att vaska fram ett nytt namn har pågått under hösten och vintern. Utgångspunkten har varit att det nya namnet ska spegla föreningens ursprung.



- Sveriges Djurbönder uttrycker allt detta och signalerar dessutom att vi är en öppen förening för alla som vill vara medlemmar och som föder upp och levererar djur, säger Ulf Sahlin.ATL.nu