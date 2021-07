Svinpest hot mot EU-länder

Den smittsamma, smärtsamma och för grisproducenter ekonomiskt förödande virussjukdomen afrikansk svinpest har upptäckts tio mil från EU:s gräns, utanför S:t Petersburg. I området finns också en av Rysslands största hamnar. Ännu finns det enligt Marianne Elvander på SVA ingen uppenbar risk för att sjukdomen ska nå svenska grisar, men det betyder inte att smitthotet inte ska tas på allvar.





Vara vaksam

Inte utrett

- Vi vet att det otroliga kan hända, vi har sett hur blåtunga landade plötsligt i Holland. Man måste vara vaken och inte blåögd, säger statsepizootologen.Afrikansk svinpest kan smitta via levande djur, transporter, verktyg och kläder och via köttprodukter.Viruset kan överleva länge i kylt och fryst kött och även smitta via rökta eller saltade produkter. Det var antagligen smittat matavfall som först tog viruset till södra Ryssland där det nu finns permanent bland vildsvin.Hur sjukdomen nått S:t Petersburg är inte utrett. Den hittades på döda grisar dumpade på en gödselhög på en kycklingfarm. Till skillnad från den klassiska svinpesten finns det inget vaccin mot afrikansk svinpest.Sverige har ingen handel med vare sig ryska grisar eller köttprodukter, vilket minskar risken för att viruset ska hitta hit. Men Marianne Elvander uppmanar svenska grisproducenter att vara uppmärksamma.- De ska ha en god hygienbarriär in till sina grisar.Afrikansk svinpest har samma symptom som klassisk svinpest.Sara Johansson