Svinen frodas – och upprör känslor

Den stadigt växande vildsvinsstammen står för allra flest skador på många av lantbrukets grödor. Enligt siffror från Jordbruksverket förstördes 42 700 ton spannmål av vildsvin under 2014. I motsats till vad många länge har trott kommer inte vildsvinen hålla sig till södra och mellersta delarna av Sverige.

– De senaste årens milda vintrar är bidragande till att vildsvinen söker sig längre uppåt, säger Ann Larsson, på LRF Jämtland.– Nej, det är snarare observationer av enstaka djur. Och skadorna har hittills varit lindriga, svarar hon.Det är ändå tillräckligt för LRF:s medlemmar at reagera och därför anordnade lokalavdelningen ett informationsmöte i Ytterhogdal öster om Sveg under veckan som gick.- Vildsvinen är här för att stanna så det är lika bra att så fort som möjligt diskutera hur vi ska bemöta dem, menar Ann Larsson.Härjedalen ligger högt över havsytan och landskapet domineras av skog och fjäll. Av naturliga skäl finns inte mycket åkermark och därför dåliga förutsättningar för en starkt etablerad vildsvinsstam.I och med att det är ett nytt vilt för den här delen av Sverige så finns överhuvud taget ingen plan om hur vi ska hantera vildsvin, förklarar Ruona Burman, på naturvårdsenheten i Jämtlands län.Men ämnet har hög prioritet och viltförvaltningsdelegationen ska under hösten sätta ihop en regional handlingsplan för hantering av vildsvin.Det är dock inte alla som ser inflyttande vildsvin som ett problem. Crister Lind, skogsmästare och jägare, i Sveg ser möjligheter.– De små stammar som kan etablera sig här i närområdet är inget problem. Snarare en resurs, säger han.Delvis genom att jägarna får ytterligare ett villebråd i skogarna. Men enligt Crister Lind, som är skogsägare, gör vildsvin nytta i skogen genom att deras bökande gynnar markberedning och luckrar upp för nyetablering.Nej, men jag har hört från andra att det finns enstaka djur här runt omkring.Crister Lind har hittills bara hört talas om någon villatomt där vildsvinen ställt till med skador. Även om inte Härjedalen har förutsättningar för att bli vildsvinsmarker går det inte att utesluta att djuren söker sig längre norrut.– I jordbruksbygderna runt Storsjön i Jämtland och i dalgångarna ända uppåt Åre får nog folk räkna med att ha vildsvin i framtiden.Crister Lind fortsätter:– Och där kan jag tänka mig att grisarna kan bli problem för jordbruket.Det är sannolikt i dessa områden som viltförvaltningsdelegationen får fokusera med sin handlingsplan.