Svidknotten inte längre aktiva

Under den knottfria perioden är det lättare att transportera ut vissa djur från spärr- och restriktionsområdet.



Jordbruksverkets beslut om att införa knottfri period grundar sig på Statens veterinärmedicinska anstalts bedömning om att svidknotten nu inte längre är aktiva i Sverige.



Under den knottfria perioden är det tillåtet att flytta ovaccinerade djur ut ur spärr- och restriktionsområde efter provtagning enligt Jordbruksverkets anvisningar.



Reglerna är samma som gällde under den knottfria perioden 2008/2009. Från den 1 januari 2010 kommer Jordbruksverket att införa ytterligare lättnader som innebär att vissa idisslare kommer att kunna flyttas utan provtagning fram tills att vi får en ny knottperiod. ATL.nu