Svevia kapar åt sig andelar

Svevia går fram som slaghack och mejar ner allt motstånd kring upphandlingarna av driftskontrakt för väg från Trafikverket.

Förlorade Nacka-Värmdö

Biter sig fast i Roslagen

Den 2 juni stod det klart att NCC förlorar Södertörn till Svevia som bjudit 32 miljoner kronor per år, fyra år framåt. Södertörn är en upphandling som sträcker sig från Nynäshamn, via Haninge upp till Gubbängen i Stockholms kommun.NCC förlorade även Nacka-Värmdö som innehåller 25 mil till Svevia. Anbudssumman var 16 miljoner kronor per år under fyra år.Tidigare i år stod det klart att Peab förlorat Västra Södertörn till Svevia. Området är på 286 km och innehåller bland annat E4:an från Haga ner till Södertälje. Svevias bud låg på 31 miljoner kronor per år.Sedan tidigare sköter Svevia driftsområde Järna vilket betyder att Svevia nu tagit kontroll över hela södra och östra Storstockholm.I norra Stockholm finns bara ett område där Peab biter sig fast, Södra Roslagen. De två övriga, Norra Roslagen och Värmdö, innehas av Svevia.Värdet på de fyraårskontrakt i de tre områdena i söder som Svevia tagit i år är drygt 330 miljoner kronor.Den enda upphandling i Stockholm som inte fallit ut till Svevias fördel är ett mindre kontrakt på 8 miljoner kronor, Mälaröarna. Där tog istället Green Landscaping över från Närlunda Schakt.Samtliga kontrakt gäller snöröjning och sommarunderhåll som sopning, slåtter och underhållsbeläggning.