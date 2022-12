Svevia kapade åt sig dammjobb

Beställningen omfattar förbättring av erosionsskyddet och installation av nytt dräneringssystem.

Övervakning

Klart till jul

Erosionsskyddet består av bergmaterial i olika storlekar som placeras i olika lager på uppströmssidan av dammen för att förhindra erosion av is och vågor.Dräneringen ska kontrolleras via ett övervakningssystem som fångar upp och mäter eventuella läckor i dammen.Svevia har tidigare utfört liknande arbeten åt uppdragsgivaren Eon vid bland annat Gulsele och Storfinnforsens kraftverk.Ångermanälven är Sveriges tredje största älv och står för 17 procent av Sveriges vattenkraftproduktion.Längs älven finns 24 vattenkraftverk. Degerforsen ligger strax utanför Junsele i Västernorrland.Arbetet påbörjas under april och kommer att vara klart i december 2015.