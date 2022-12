Sveriges Mjölkbönder går vidare med leverantörsförening

Årsmötet var enhälligt om att Sveriges Mjölkbönder ska arbeta vidare med planerna som styrelsen arbetat för under vintern bland annat genom att föra samtal med handeln.

40 000 i startkapital

Klarare bild i maj

– Det innebär inte att det är något som är helt klart, men det innebär att vi kommer att få fram en bild av vilka volymer det handlar om. Det är viktigt både mot handeln och för oss själva, säger ordförande Stefan Gård efter mötet.De mjölkbönder som vill gå med i leverantörsföreningen kommer att behöva gå in med ett startkapital på 40 000 kronor. En summa som kan anses vara inte helt försumbar för mjölkbönderna i det här läget.– Det blev ju debatt om det, det är ju så att för de med fler kor blir det en mindre andel per ko och för de med färre blir det mer pengar per ko. Men vi måste ju börja någonstans, säger Stefan Gård.Framöver kommer också en ekonomisk förening att bildas som ska heta Sveriges Mjölkbönders ekonomiska förening. Den kommer att ligga som en separat förening inom Sveriges Mjölkbönder och får en egen styrelse. Årsmötet föreslog att Jakob Olai, Magnus Palmgård, Ola Göransson och Anders Birgersson sitter i den styrelsen.Någon gång i maj väntas Sveriges Mjölkbönder ha en tydlig bild av hur stora volymer mjölk föreningen har att förhandla med gentemot handeln och om den mängden räcker till för att ta steget fullt ut.Tanken är att leverantörsföreningen ska kunna förhandla direkt med handeln. Föreningen siktar in sig på att initialt kunna erbjuda handeln den mjölk som i dag motsvaras av emv-mjölk. Mjölkbönderna får vara beredda på att splittleverera mjölken.ATL har tidigare i veckan berättat om hur det är tänkt att Sveriges Mjölkbönders leverantörsförening ska se ut. Den artikeln kan du läsa här.