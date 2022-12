Sverige ska ha makten över sin egen landsbygd

Jag är övertygad om att de flesta människor, precis som jag, vill leva i ett välfärdssamhälle som är ekologiskt hållbart. Ett samhälle där man kan öppna fönstret på morgonen och andas in en frisk vind i stället för luft fylld av avgaser och farliga partiklar. Ett samhälle med god samhällsservice och levande landsbygd. Ett samhälle som vi med gott samvete kan lämna över till våra barn.

har nyckelroller för den livsnödvändiga klimatomställningen. EU:s klimatmål är inte tillräckligt ambitiösa och det är viktigt att länder som Sverige går före i klimatomställningen. Sverige, som alltid varit ledande på miljöområdet, halkar nu efter och det kan kosta många arbetstillfällen i framtiden.Skogsbruket har en särskilt viktig roll för att EU ska klara sina klimatmål, inte minst för att binda kol. Därför vill vi öka andelen naturreservat, Natura 2000-områden och skyddad skog.ett misslyckande. Visserligen har delar av EU:s jordbrukspolitik förändrats en del, men det kvarstår att 80 procent av dem som får jordbruksstöd är Europas kungahus och storföretag. Därför vill vi i Vänsterpartiet gå ur den gemensamma jordbrukspolitiken. På så vis skulle Sverige enklare kunna stödja svenska lantbrukare och gynna ett ekologiskt hållbart jordbruk.Om Sverige självt kan besluta om jordbrukspolitiken och hur anslag ska fördelas ökar möjligheterna att satsa på småskalighet och ekologiskt eftersom stora jordbruk inte längre skulle gynnas på bekostnad av små och hållbara jordbruk.del av den svenska kulturen, en del av vårt kulturarv och viktigt att värna om. Att värna lantbruket och landsbygden går hand i hand med att skapa en välfärd att lita på och med att stoppa EU:s olika krav på att sälja ut den offentliga sektorn. För vem vill eller kan bo på landsbygden om det inte finns en fungerande skola för barnen eller en vårdcentral som du kan ta dig till utan bil?pågår här i Sverige pågår i än snabbare takt i Europas krisländer. Den har särskilt drabbat länder som Grekland och Portugal, vilket bland annat har lett till att miljontals människor står utan vatten och elektricitet. Vi ställer solidaritet och omtanke mot girighet. Vi ställer mänskliga rättigheter och människors livsvillkor mot finansmarknader och bankräddningar.vara beroende av kortsiktiga krissatsningar. Vi vill hellre se långsiktiga satsningar på just småskalighet, ekologiskt och en levande landsbygd. Under nästa mandat period kommer Vänsterpartiet att fortsätta försvara välfärden och arbeta för att föra tillbaka makten över jordbrukspolitiken till Sverige.Malin Björkförstanamn för Vänsterpartiet till EU-valetMarit Paulsen, FP, 17/4, Cecilie Tenfjord Toftby, M, Josef Fransson, SD, 29/4, Christian Engström, PP, 2/5, Isabella Lövin, 6/5.13/5, skriver Kent Johansson, C. Artiklarna kan läsas på ATL.nu