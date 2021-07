Sverige fortsatt poppis för köttsugna norrmän

Det visar en kvartalsrapport från Handelns Utredningsinstitut (HUI). Norrmännen är främst ute efter kött och charkuterivaror, men också godis och alkohol. I genomsnitt spenderar norrmännen närmare 3000 kronor per besök i Sverige.



Men det är inte bara norrmän som vill handla billigt i Sverige. Under första kvartalet besökte också 20 procent av danskarna och finländarna Sverige för att gränshandla. Även danskarna är ute efter billiga livsmedel och spenderar omkring 1100 kronor per besök. Finländarna tjänar mest på att köpa alkohol i Sverige.ATL.nu