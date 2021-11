• Jula har sedan 2015 tillstånd att kört de sex milen mellan järnvägsterminalen i Falköping och lagret i Skara med en 32 meter lång lastbil som därmed kan ta två 12 meter långa containrar. Det ger en totalvikt på upptill 64 ton. Nu ska den ersättas med en ny och eldriven modell under början av nästa år. I Falköping ska lastbilen laddas med el från de solpaneler som finns på lagrets tak.

• GenH2 har nu godkänts för tester på allmän väg av de tyska myndigheterna. De första kunderna ska enligt planerna få sina vätgaslastbilar som har en räckvidd på omkring 100 mil någon gång under 2027. Men köparna av batteridrivna eActros behöver inte vänta så länge. De första serietillverkade exemplaren har precis rullat ut ur fabriken. 2030 räknar tillverkaren med att minst hälften av de fordon som säljs i Europa är eldrivna i någon form.

JCB blir vätgasdistributör

• Den brittiska maskintillverkaren JCB ska köpa minst 10 procent av all vätgas som det australienska bolaget Fortescue Future Industries (FFI) producerar. Avtalet, som skrevs under i samband med att COP26-mötet i Glasgow invigdes i söndags är värt ett antal miljarder pund enligt BBC. Tillverkningen av den fossilfria vätgasen ska börja nästa år. Ett första mål är att producera 15 miljoner ton per år till den brittiska marknaden till 2030. Ett decennium senare är målet att ha en årsproduktion på 50 miljoner ton.