Svenskt skogsbruk på export

Ryssarna tittar frågande på sina svenska värdar. "Varför röjer och gallrar ni i skogen? Och varför planterar ni nya träd?" De förstår inte vem, hur eller varför någon bryr sig om att ta hand om skogen.





Maktskiften

Tryggt ägande

Samma slags yrkesmän

Sälja teknik

- I Ryssland har det ofta varit maktskiften och människor i gemen litar inte på att samhället fungerar. Och då investerar man heller inte i den framtida skogen. För oss är det självklart att tänka på skogens hela omloppstid. Men det är inte alls självklart för ryssarna, säger Per Angelstam, professor vid SLU-Skinnskatteberg.Ett av världens mäktigaste skogsland har varit på besök i Sverige under förra veckan. En rysk delegation har på inbjudan från Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet åkt runt i landet och lärt sig om varför Sverige lyckats så bra ekonomiskt i skogen.- Vi berättar att vi har ett tryggt ägande av skogen i Sverige, för alla. Det är en väldigt viktig förutsättning för att man ska vilja investera i något som man kan skörda om 80 eller 100 år. I Mellansverige har vi därför en tillväxt på en fem, sex kubikmeter per hektar. På samma breddgrad i Ryssland utan skogsskötsel räknar man med halva den tillväxten.Den ryska delegationen består av skogsfolk från nordvästra Ryssland. Det är företrädare för myndigheter, industri och forskning i olika regioner.- På 1800-talet hade Ryssland samma utveckling som Sverige i skogsbruket. Det var samma slags yrkesmän från Tyskland som kom till godsen för att få ordning på åldersfördelningen i skogen och utveckla en hållbar virkesproduktion.Men det tog stopp i och med revolutionen. Nu äger staten all skog i Ryssland och hållbar skogsutveckling hamnade långt ned i prioriteringarna i kampen mot kapitalismen. Företag och privatpersoner kan i dag hyra skogsmark och få en avverkningsrätt tilldelad sig. Är hyrestiden väldigt kort avverkar man bara och gör inget mer med marken. Ibland kan hyrestiden vara så kort som fem år.För Sveriges del kan det finnas det mycket att vinna i ett nära samarbete.- Det är intressant när det gäller råvarutillgången och erfarenheter av planering av landskap och regioner, men också när det gäller att sälja teknik. Till exempel har Ryssland ett enormt behov av att gallra och framför allt röja i skogarna, och Sverige har ett stort kunnande när det gäller att ta fram och använda biobränsle ur skogen, samtidigt som behovet inom EU är stort, säger Per Angelstam.I september ska en svensk delegation åka till Pskov i Ryss-land, nära den estniska gränsen. Härje Rolfsson