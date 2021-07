Svenskt skogsbruk hängs ut i Europa

Bilden av ett hållbart svenskt skogsbruk har spridits i Europa under många år. Inte minst genom miljöcertifieringen FSC. Men enligt Naturskyddsföreningen brister skogsbruket i naturhänsyn och begår klara brott mot reglerna i FSC.

- Det är nu dags att Europa får veta vad som händer i de svenska skogarna. De sista naturskogarna i den skandinaviska delen av taigan är på väg att försvinna, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.



Rapporten Cutting the Edge - the Loss of Natural Forests in Sweden sprids nu för att uppmärksamma inköpare och konsumenter i Europa på det svenska ohållbara skogsbruket till konsumenter, uppköpare och investerare i Europa.



Bakgrunden är att Naturskyddsföreningen under de senaste åren redovisat en rad brott mot reglerna om naturhänsyn i FSC av företag som skrivit under dessa. Övertrampen har inte förändrat bolagens möjlighet att fortsätta med miljömärkningen.

- Det behövs en ny svensk modell, med spelregler för skogsbruket som gör att skogen brukas och inte missbrukas. Det behövs en helt ny miljölag för skogen i Sverige, med höga naturvårdskrav och skarpa sanktioner, säger Mikael Karlsson i ett pressmeddelande.Torbjörn Esping