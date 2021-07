Svenskt på menyn efter upphandling

Andra kommuner, exempelvis Lund och Laholm, har försökt att gynna lokalproducerat kött. Men många har gått bet eftersom de ställt specifikt "svenska" djurskyddskrav i sina förfrågningsunderlag, vilket strider mot EU:s regelverk.





Formulerade viljeyttring

Politisk uppbackning

- Vi har istället ställt krav genom att formulera en viljeyttring, till exempel att vi inte tillåter svanskupering på grisar och att vi vill ha kortare transporter. På det sättet blir det per automatik mer närproducerat, säger Katarina Gip, som samordnar upphandlingarna för Säffle och kommunerna i Dalsland, till tidningen Restaurangvärlden.Nu har överprövningstiden löpt ut och ingen grossist har överklagat. Det betyder att thailändsk och dansk kyckling bytts ut mot blågul.- Jag har faktiskt inte riktigt förstått hur svårt det är att upphandla närproducerat. Det förstår jag nu. Det är massor som har hört av sig och gratulerat, säger Katarina Gip.Hon började arbeta som inköpssamordnare för ett och ett halvt år sedan, utan erfarenhet av den snåriga upphandlingsdjungeln.- Vi har haft en bra dialog med leverantörerna och de har hörsammat våra önskemål. Det är ju inte förbjudet att prata med leverantörerna inför en upphandling - och det rekommenderar jag att man gör, säger Katarina Gip till Restaurangvärlden.Dalslandskommunerna har enats om en livsmedelspolicy där målet är att öka andelen ekologiskt och närproducerat livsmedel. I dag köper kommunerna tillsammans in mat för 45 miljoner per år. Med den nya upphandlingen blir notan fem procent dyrare - men det är något som politikerna i kommunerna helt ställer sig bakom.- Vi har en bra kontakt med politiker och kommunalråd. Det är de som fattat det här politiska beslutet som nu gör att vi kan styra över vår matsedel, säger Ingvar Kardemark, kostchef i Mellerud, till tidningen. ATL.nu