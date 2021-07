Svenskt Näringsliv ersätter skogsföretagen

Signhild Arnegård Hansen, Svenskt Näringslivs ordförande säger till TT att det inte är vanligt att man ekonomiskt kompenserar företag på det sättet. Företagen kommer att ersättas till hundra procent.



Kostnaden för detta beräknas bli 30 miljoner kronor per dag.

Då nästa strejkvarsel träder i kraft väntas skogsföretagens dagliga kostnad till följd av strejken bli cirka 55 miljoner kronor.



Redan under fredagskvällen kan vattenkraftstationer börja stå still till följd av elektrikernas övertidsblockad.



Energiföretagens arbetsgivareförening tror att då vattenmagasinen är ganska tomma kan det innebära att elpriserna kan komma att stiga. ATL.nu