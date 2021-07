Svenskodlad soja rycker fram

BORRBY ATL

Jonas Joelsson är lite motvalls. Vill gärna pröva nytt. Tanken på sojabönsodling dök upp när han funderade över varför vi ska behöva frakta soja från Sydamerika till svenska mjölkkor.

- Jag var uttråkad på en massa andra grödor och så tycker jag det är kul att odla foder till mina egna djur, förklarar han sin entusiasm för den i Sverige udda grödan.





Kan bli intressant

Letat efter goda råd

Skärborden problem

Minskade inköp

Med en avkastning på 3 000 kilo per hektar kan sojabönor bli riktigt intressant, menar Jonas Joelsson. Lite snabb matematik visar att en sådan avkastning inbringar ungefär 5 400 kronor per hektar, omräknat till sojamjöl som säljs för 3 kronor kilot. Det blir omkring 60 procent mjöl av sojabönan. Men det finns andra sätt att tjäna pengar på sojan.- Sojaoljan kostar ju 6-7 kronor litern, konstaterar Jonas Joelsson.Det finns de som menar att det är onödigt att ge djuren svensk soja eftersom det borde vara mer lönsamt att sälja bönor till exempelvis hälsokostbutiker.Men det är långt dit när sojabonden tittar ut över sitt 9 hektar stora fält. Förra året var det bara 4 hektar och det gick väl så där.Många kvällar har gått åt hemma vid datorn i ständigt letande på internet efter bra odlingsråd. Det är på många sätt jungfrulig mark som Österlenbonden nu beträder. Han måste lära sig det mesta själv.Tre olika sorters sojabönor verkar vara det som gäller för svenskt klimat. Och att klimatet duger är det ingen tvekan om.Lätta jordar med varm jordtemperatur och tillgång till vatten är idealet. Jordtemperaturen bör vara 10 grader när det är dags att så.- Jag sådde den 2 maj i år, men nästa år vill jag helst så runt den 20 april, säger Jonas Joelsson som tycker att han har börjat få kläm på hur han ska hantera sina sojaplantor.Han kan använda sina vanliga maskiner både vid sådd och skörd, vilket innebär att han inte behöver göra några stora investeringar för att klara av sin nya gröda. Men tröskningen är ändå ett problem eftersom skärbordet inte är optimalt för just sojabönan.- Det går för högt, det borde ligga närmare marken. Nu blir det en del svinn, kanske 10-15 procent.Det finns särskilda skärbord för sojabönor, men de kostar flera hundra tusen kronor. De 25 mjölkkorna på gården älskar det svenska sojafodret som de har fått i krossad form och inte som sojamjöl i koncentrat.Normalt köper Jonas Joelsson in kraftfoder för 10 000 kronor i månaden. När han nu funderar över sin odling kommer han fram till att den egenproducerade sojan mer än väl kommer att räcka till foder åt de egna djuren. Om det går bra med odlingen vill säga.På årsbasis kommer en lyckad sojaodling att minska hans foderinköp med 120 000 kronor. Räknat på ett annat sätt ärett hektar sojabönor med en avkastning på 3 000 kilo värt omkring 13 000 kronor.- Med sorten Malaga kan vi få 3 000 kilo per hektar, men i år var den slutsåld i hela Europa, konstaterar Jonas Joelsson.Hittills har sojaodlingen mest varit en lärotid, men snart så... Dan Birgerson