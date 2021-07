Svenskmärkning på gång

Det nya märket betyder att all köttråvara i produkten är från gris och nöt samt får och lamm som är fött, uppfött och slaktat i Sverige.



Märkningen är också en garanti för att produkten är tillverkad och förpackad i Sverige, uppger branschorganisationen Svenskt Kött som tagit fram den tillsammans med Axfood, Bergendahls, ICA, KF och LRF.



- Märkningen är frivillig och införs på svenska charkvaror under 2011. Alla tillverkare av charkuteriprodukter är välkomna att använda det nya märket under förutsättning att de tillverkar produkter som uppfyller villkoren för svenskmärkning, skriver Svenskt Kött på sin hemsida.



Anslutna företag offentliggörs på Svenskt Kötts hemsida. De som bryter mot de undertecknade villkoren för svenskmärket avregistreras och hamnar på en separat lista som går att ta del av på Svenskt Kötts hemsida. ATL.nu