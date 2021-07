Svenskarna äter mer fågelkött

Det är konsumtionen av fjäderfäkött som ståt för ökningen, konstaterar Jordbruksverket som redovisar statistik över livsmedelskonsumtionen i Sverige.

Konsumtionen av fjäderfäkött ökade med 8,5 procent under 2008, till 18 kilo per person.



Konsumtionen av griskött låg stabil på drygt 36 kilo per person medan konsumtionen av nötkött minskade med 1,6 procent till 25 kilo per person.ATL.nu