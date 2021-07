Svenskar säljer pellets från världens största fabrik

Ryskt virke ska bli till 900 000 ton pellets per år i jättefabriken i Vyborg i Ryssland. Den blir störst i världen hittills och slår fabriken som ska byggas av ett tyskt företag i Georgia, USA med 150 000 ton per år.



Det är det ryska massa- och pappersföretaget Vyborgskaya Cellulose som ska bygga fabriken. Råvaran blir huvudsakligen rundved från Ryssland och Vitryssland. Den färdiga produkten ska fraktas ut till kraft- och kraftvärmeverk i Europa via hamnen i Viborg.



Det svenska företaget Ekman & Co ska vara försäljningsagent. De sköter exklusivt all försäljning av pellets och ska också hjälpa till med finansiering, riskhantering, logistik och administration.



Byggandet av fabriken pågår och produktionsstart planeras till tredje kvartalet i år. ATL.nu