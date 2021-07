Svenska skogen med i Gapminder

Hans Rosling, professor vid Karolinska institutet och numera världskänd föreläsare, är en av grundarna av Gapminder. Programmet är fullt av statistik som visas på ett överskådligt och innovativt sätt. Riksskogstaxeringens skogsdata från Sverige finns numera inlagt.





- De väljer själva vad de lägger in i programmet och det var kul att dessa siffror nu har kommit med, säger Per Nilsson, jägmästare och redovisningsansvarig för Riksskogstaxeringen vid SLU.Riksskogstaxeringen rapporterar in till FAO (Food and Agriculture Organization) vart femte år. Och det är de siffrorna som lagts in.- Hans Rosling tyckte väl att det var viktiga data att lägga in i programmet. Och man kan med hjälp av programmet se hur skogen i världen har förändrats över åren på ett väldigt illustrativt sätt.Bland de skogliga variabler som finns tillgängliga på Gapminder kan man hitta skogsmarksareal (hektar), urskogsareal (hektar), avverkning (kubikmeter), biomassa (ton) och ägarfördelning (procent).Gapminder finns både som webbgränssnitt och som nedladdningsbar applikation.De skogliga siffrorna för 2010 har ännu inte kommit in i programmet. Härje Rolfsson