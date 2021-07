Svenska odlare samlar idéer på mässan

BERLIN ATL

Det är tredje gången gillt på Fruit Logistica för de skånska lökodlarna. ATL:s reporter stöter på dem i intensivt samspråk med Emve Swedens säljare Martin Hansson.

- Det är bra att träffa dem som man har haft kontakt med under året och man får många idéer med sig hem, säger Jenny Pettersson.



På mässan är det särskilt packmaskiner för vitlök och schalottenlök som lockar. Företaget är direktleverantörer av lök till Axfood och ICA, vintertid packas importerad lök och nu planeras även en egen odling av just schalottenlök.

- Vi provodlade förra året och i år blir det en större areal med 3-4 hektar, säger Mattias Pettersson.



På mässan finns chansen att se och jämföra olika maskiner och knyta kontakter inför eventuella affärer.

- Det är viktigt att se lite nytt och att plocka med sig ett och annat visitkort hem.



En annan svensk på tysk mark är Johan Bengtsson från Everfresh som ingår i den irländska koncernen Total Produce.

- Det här är en jätteviktig mässa för oss. Hit kommer leverantörer från hela världen och våra inköpare behöver inte åka runt utan kan boka in möten här.



Han plockar snabbt fram sin Iphone och visar det allra senaste från företaget, en så kallad app som via en kod på fruktförpackningen startar en film om hur innehållet ska smaka och tillredas.

- Det här lanseras i Sverige vecka nio och till sommaren hoppas vi ha med även svenska grönsaker. Marianne Persson