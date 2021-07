Svenska hästars gener säkras för framtiden

Jordbruksverket har under många år samlat och fryst sperma från får, get och nötkreatur av lantras. Nu är det hästarnas tur. Sedan september finns för första gången doser sparade i statlig regi från en russhingst, två nordsvenskar och två ardennerhingstar.

- Vi har gått igenom vilka hästraser Sverige har ett bevarandeansvar för. Det är de här tre, säger ­Göte Frid, handläggare på Jordbruksverket.





Behålla genetisk bredd

50 00O kronor per hingst

I första hand är spermalagret ett sätt att behålla den genetiska bredden. Jordbruksverket har samarbetat med avelsföreningarna, som gjort en prioriteringslista över hingstarna. Samlingen skedde på Rodga Säteri i Östergötland under ledning av veterinär Kerstin Darenius, som har lång erfarenhet av hästreproduktion.De hästägare som ställde upp med sina djur fick kostnader för transport, uppstallning med mera betalda. Det utgick ingen extra ersättning för själva doserna. Ston transporterades till platsen för hingstarna att hoppa på.En del hingstar hade inte sperma som lämpar sig för frysning. Det drog upp slutkostnaden per hingst lite grann.Göte Frid uppskattar totalkostnaden mycket ungefärligt till 250 000 kronor, cirka 50 000 kronor per samlad hingst inklusive hälsoundersökning och frysning av sperman.Framtida samlingar är inte beslutade ännu.- Det är min förhoppning att vi under kommande år ska kunna fortsätta med det här, säger Göte Frid. Tina Andersson