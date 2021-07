Svenska grisar till Danmark - pinsamt!

Det är Per Karlssons företag Spot­marknaden som förmedlar grisarna, 165 stycken, i en första vända. Han har tidigare skickat svenska grisar till slakt i Tyskland.

På hans sajt spotmarknaden.se konstateras: "Den svenska konsumenten är således villig att betala för svenskt kötts mervärden, dvs högre produktionskrav, men producenterna får ingen ersättning för de kostnader som skapade detta mervärde. Detta är vad vi kallar en icke fungerande marknad."



Per Karlsson gör vad han kan för att få marknaden att fungera bättre, det vill säga sälja till den som betalar bäst. Fast egentligen har han bara ett ord för det:

- Pinsamt!



Danskarnas vanliga pris är för närvarande runt ett par kronor högre än det svenska. Något påslag för svenska mervärden betalas inte.

Att danskarna betalar bättre för svenska grisar, som kommer salmonellafria och med knorren kvar och hela paketet av svenska mervärden, och skickar in dem i dansk bulkproduktion, ja, det kan man kalla pinsamt.



Nu fick man väl ändå det slutliga beviset på att de svenska grisproducenterna går miste om de svenska mervärdena. Och på att de svenska slakterierna inte alls hänger med. Enligt Per Karlsson kostar det dubbelt så mycket att slakta en gris i Sverige som i Tyskland. Inte konstigt att den svenska grisproduktionen minskar och importen ökar.



Under LRF-stämman sa jordbruksminister Eskil Erlandsson till undertecknad att den svenska situationen strider mot all ekonomi han lärt sig: "Det är ju importlandet som ska ha höga priser och prispressen ska finnas i exportlandet där överskottet finns."



Jordbruksministerns enda förklaring är att kapacitetsutnyttjandet i industrin är för lågt. Därför förordar han mer volym. Vilket inte precis kommer av sig självt när de svenska sär­reglerna fördyrar och lönsamheten är svag.

De svenska slakterierna måste slakta billigare. Annars kommer allt större del av de svenska grisarna att sändas utomlands för slakt. Trist men nödvändigt.

För det är så vi får en bättre fungerande marknad. Lars Vernersson