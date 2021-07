Svenska gmo-odlingar får godkänt

Enligt myndigheten sköts fältförsöken på "ett tillfredsställande sätt". Avvikelser från villkoren i tillstånden förekommer men de är "få och ringa".



Som exempel kan nämnas den avvikelse som Jordbruksverket hittade under 2009 . Den bestod i att ytan för ett fält med genmodifierad majs var större än den som angetts i tillståndsansökan. När uppgifterna korrigerats fick odlingen fortsätta.



Andra avvikelser under tidigare år har bland annat bestått i att enstaka plantor av raps eller dess vilda släktingar hittats inom 50 meter från fältförsök. Att sådana hittas är i sig inte så allvarligt, huvudsaken är att den som driver försöket ser till att sådana plantor förhindras att sätta frö.



Ingen av de mindre avvikelser som upptäckts har enligt Jordbruksverkets bedömning utgjort någon risk för miljön eller människors hälsa.

Samtliga av de fältförsök som utförs med genmodifierade växter i Sverige kontrolleras av Jordbruksverket. De besöks minst en gång per odlingssäsong.ATL.nu