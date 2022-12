Svenska Foder fått tacka nej till spannmål

– Vissa anläggningar har vi tvingats stänga under kortare tid, men ingen anläggning har stängts helt, säger Per-Arne Gustavsson, spannmålschef på Svenska Foder.

Tackat nej

"Gjort vårt yttersta"

Den största skörden på 25 år sätter press på spannmålshandeln.Svenska Foder har utökat sin lagringskapacitet under skördeperioden och hyrt in sig externt på flera håll.Ändå har man tvingats stänga tillfälligt, men också tackat nej till en del spannmål.– Vi har begränsat intaget av vissa sorter på en del håll. Det gäller bland annat en del ekovara där det kommit in mer av än vad vi räknat med, säger Per-Anders Gustavsson.Företaget har också varit aktivt i försäljningen och skeppat ut en del, främst fodervete och havre, under skördeperioden.– Det är en stor skörd i år. Vi har gjort vårt yttersta för att logistiken ska fungera och på det stora hela tycker jag att den har gjort det också.I dag, 16 september, bedömer Per-Arne Gustavsson att Svenska Foder tagit emot 75-80 procent av sin budgeterade skördevolym.