Svenska butiker köper kött från kritiserat bolag

Calle Ramvall, kvalitetschef på Norvida, säger till ATL att de endast köper in kött från anläggningar som inte har sitt uppköpsområde i Amazonas regnskogsområde. Alla de större slakterierna i Brasilien har överenskommit med Greenpeace om att inte köpa in djur från gårdar som har avskogats efter 2009 och det finns inga bevis på att JBS köper in kött med ursprung från illegalt avskogade gårdar.