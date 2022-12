Svenska bönder ska inte ensamma betala

Som fyraåring på gården i Tränsta, Munktorp, i Köpings kommun fick jag från mina föräldrar höra när jag hämtade farfar som skötte åkrarna att ”den där blir det nog allt en bondeförbundare av”.

Därför känns det extra fint att ha vunnit förtroendet att representera Centerpartiet och landsbygdens näringar efter en valrörelse som dominerades av matproduktion och djurens villkor i EU. För mig är det av största vikt att fortsätta driva dessa frågor.dela med mig av mina tankar inför kommande mandatperiods arbete:I dagsläget är det svenska lantbrukare som bär extra kostnader för att driva på en positiv utveckling av EU, men nu är det dags för fler aktörer att hänga med. Inte minst för att motverka osunda konkurrensvillkor inom unionen.är min förhoppning att svenska uppfödare ska kunna stå förebild för övriga EU när det gäller användning av antibiotika. Där har Sverige mycket att vinna.Skogen utgör en grundstomme i svensk ekonomi. Centerpartiets ståndpunkt är tydlig; svensk skog är en angelägenhet för Sverige i första hand. Därför är det fortsatt viktigt att slåss för att Sverige ska besluta om utformning och genomförande av nationell skogspolitik. Jag kommer att arbeta hårt för att begränsa detaljregleringar av skogsbruket inom EU.EU med forskning, kunskap och erfarenhet som byggts upp under generationer. Den svenska modellen om hållbart skogsbruk kan bli en faktor i fattigdomsbekämpning och i arbetet mot global uppvärmning.Beslutas skogspolitiken på EU-nivå riskerar utvecklingen att gå i stå. I Centerpartiet har vi satt ett mål om att nå 100 procent förnyelsebart i energisystemet. Där kommer skogen att utgöra en otroligt viktig tillgång.i framtiden erbjuda i biologiska alternativ till det som i dag framställs på kemisk väg och möjligheten till utveckling av klädesindustrin med bidrag från skogen är enorm.Vi står inför höstens val också inför de kanske största hoten mot äganderätten som jag noterat under mina 20 år i svensk politik. Miljöpartiet anser att skogen ska hanteras som ett museum och inte som den enorma resurs den är för att klara miljömål, ekonomi, arbeten och därmed välfärd i hela landet.avgörande roll för utgången av det svenska EU-valet genom att vara det goda exemplet. Vi har under åratal ”gått ett steg längre” och visat att det går att driva företag och samtidigt ta hänsyn till djurskydd, miljö och hållbarhet.Danmark aviserat nya regler för grisnäringens antibiotikahantering som får som direkt följd att deras djurhållning behöver ändras.Det gryr en ny vår och jag avser arbeta för att underlätta genom utjämning av orättvisa villkor som drabbar de svenska bönderna.I den mån en enskild EU-parlamentariker kan bidra till det så tänker jag göra mitt yttersta.Fredrick Federley, CEU-parlamentariker