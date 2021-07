Svensk optimism om en skogsuppgörelse i Köpenhamn

- Formerna för avtalet är det för tidigt att säga något om, men jag är absolut optimistisk om att man ska få till stånd ett avtal om REDD, säger Hans Nilsagård.

REDD,(reducing emissions from deforestations in developing countries) innebär att man skapar en mekanism som för över pengar från den rika världen till u-länderna för att de på frivillig väg ska minska avskogningen och därmed minska sina utsläpp.



REDD är visserligen bara en del av hela det tänkta klimatavtalet, men en del som de flesta staterna verkar vara beredda att föra i hamn. Det finns tveksamheter, men inte alls på samma nivå som när det gäller tvingande utsläppsminskningar och överföring av pengar på ett mer generellt plan.



I REDD handlar det om frivillighet som kan betala sig för den som bestämmer sig för att göra något. Just nu sitter Hans Nilsagård i förhandlingar där man diskuterar olika avtalstexter.

- Vi jobbar nu på att komma överens om själva mekanismen. Det innebär att vi försöker hitta former för hur man ska redovisa, hur man ska mäta och hur finansieringen ska säkerställas.



Hans Nilsagård beskriver processen som långsam, mest som ett jobb på verkstadsgolvet, en förberedelse för politikerna som kommer i början av nästa vecka. Först då börjar de verkliga förhandlingarna.



Hela REDD beräknas kosta 18 miljarder per år fram till 2020. Hur mycket svenska pengar som kan behövas är det för tidigt att säga.Dan Birgerson