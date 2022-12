Svensk Markservice hinner inte klippa gräset

Svensk Markservice tog över skötseln av kommunens grönytor vid årsskiftet efter att ha lämnat ett anbud som låg drygt 300 000 kronor under konkurrentens. När gräset nu börjat växa på allvar har klagomålen börjat trilla in. Enligt tidningen får parkavdelningen i kommunen numera minst fem klagomål per dag om dåligt klippt gräs.

Ultimatum

Tidig vår

Stadsträdgårdsmästaren i Ystad, Ulf Andersson, säger dock till tidningen att det var likadant när den förra entreprenören tog över och att alla behöver en inkörningsperiod.Han har själv haft tre möten med företaget för att försöka komma till rätta med problemen. Och Svensk Markservice har fått ett ultimatum: senast den 9 juli måste de ha kommit ifatt.I Ystad finns 200 000 kvadratmeter gräsytor som ska klippas. De så kallade paradytorna i centrum ska klippas varje vecka. Dessa har Svensk Markservice klarat bra, liksom ytorna som klipps var femte vecka. De ytor man misslyckats med är de som ska klippas varannan vecka, exempelvis fotbollsplaner samt grönytor vid skolor och förskolor, där har man helt enkelt inte hunnit med.Martin Svensson på Svensk Markservice bekräftar bilden att företaget ligger efter i tidsschemat. Han skyller på den tidiga våren och kartor där kommunen missat att rita in vissa områden. Han säger till Ystads Allehanda att man satt in extra maskiner samt helgarbete för att komma ifatt. Han är övertygad om att man ska ha klarat detta före den 9 juli.