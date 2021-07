Svensk Fågel ber ministern om hjälp

Branschorganisationen Svensk Fågel har i ett brev begärt att få träffa jordbruksministern. Per Lindahl, som är ny ordförande för organisationen, vill få tillfälle att beskriva branschens situation för Eskil Erlandsson.



Enligt Per Lindahl vill myndigheter detaljstyra för mycket och det försvårar för branschen. Flera uppfödare vill utöka sin verksamhet och investera i nya djurstallar eftersom det råder en ökad efterfrågan på svensk kyckling. Men en utökning är svår på grund av vad Per Lindahl anser vara orimliga detaljregler.



Han tar exemplet med avelshönsen som ska ha en sittpinne. Men eftersom en avelshöna är tyngre än en värphöna passar det bättre med en yta att sitta på för avelshönan, enligt Per Lindahl.

- Vi har inte synpunkter på djuromsorgen i sig utan mer på hur man ska uppnå den, säger han.



Ett annat problem för branschen är att kostnaderna för Livsmedelsverkets tillsyn fortsätter att öka utan att innehållet i kontrollen har blivit mer omfattande, snarare tvärtom. Kontrollerna tynger slakteriföretagen, enligt Per Lindahl.

- Om man nu ser att det finns en tillväxt ska man ju underlätta och inte försvåra, säger han.Birgitta Sennerdal