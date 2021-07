Svensk åkermark går om dansk

För bara två år sedan toppade priset på dansk jordbruksmark med cirka 300?000 kronor per hektar.



Utvecklingen av markpriserna hade följt ungefär samma kurva som i Sverige med en tredubbling av priset under en tioårsperiod.



När LRF Konsult redovisade de svenska markpriserna för region 1 och 2, alltså den bäst klassade jorden, var genomsnittspriset 141?000 kronor per hektar. Då var Danmark på topp och den danska åkermarken dubbelt så dyr. Sedan kom raset och nu värderas den svenska myllan högre än den danska. Enligt LRF Konsults senaste rapport var genomsnittspriset för den bästa åkermarken i Skåne, Östergötland, Mälardalen och västra Götaland 160?000 kronor per hektar.



Någon säker statistik för Danmark finns inte efter tredje kvartalet 2009. Då hade priserna fallit med sju procent på bara ett kvartal.



- Vi ser nu priser ned mot 130?000 svenska kronor, men också enstaka betydligt högre priser, säger Torben Wiberg på Jyske bank.



Det görs väldigt få affärer och förklaringen är att finanskrisen har drabbat det danska jordbruket hårt.

- Många jordbrukare har likviditetsproblem och har inte råd att köpa mark, säger Torben Wiberg.



Han konstaterar samtidigt att den nuvarande situationen med fallande priser på jordbruksmark med all säkerhet kommer att förändras. Inom tre till fem år kommer markpriserna att ligga på mellan 180?000 till 195?000 kronor per hektar i genomsnitt.



Det finns flera faktorer som kommer att driva upp priserna igen enligt Torben Wiberg. En lagändring, som trädde i kraft den 1 april i år, gör det möjligt för många fler att köpa jordbruksmark.



Tidigare var man tvungen att ha en jordbruksutbildning för att få köpa mark. Olika begränsningsregler för hur mycket mark man fick är också borttagna.



- Tillsammans med att ekonomin stabiliseras kommer det här att driva upp priserna igen. Men just nu sitter alla och väntar på att priserna ska nå botten. Man vill köpa så billigt som möjligt, därför görs det väldigt få affärer, säger Torben Wiberg.



Enligt uppgifter i dansk press har värdet på danskt jordbruk försämrats med nästan 400 000 miljarder kronor som en följd av sjunkande markpriser. Dan Birgerson