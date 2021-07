Sveaskog siktar på 50 miljoner giftfria plantor

Som ATL kunde berätta redan på tisdagen blir Sveaskog först ut på den öppna marknaden med ett mekansikt skydd mot snytbaggar.

- Idag tar vi ett stort kliv i Sverige mot ett skogsbruk utan kemiska skyddsmedel. Vi infriar ett löfte, säger Gunnar Olofsson, vd för Sveaskog, i ett pressmeddelande.

Idag startar Svenska Skogsplantors plantskola Trekanten utanför Kalmar sin kommersiella drift av den nya behandlingslinjen för Conniflex. Kapaciteten är 10 till 15 miljoner plantor per år.



I höst tas en behandlingslinje med samma kapacitet i drift i plantskolan Vibytorp, Hallsberg. En tredje anläggning projekteras 2011. Säsongen 2010 släpper företaget 2,5-3 miljoner plantor på marknaden.



- Inom fem år behandlar vi 40 till 50 miljoner plantor per år med Conniflex. Därutöver finns ett marknadsbehov att fylla som är minst 100 miljoner plantor per år. Behovet ökar eftersom klimatförändringen leder till fler snytbaggar, säger Lena Sammeli-Johansson, vd för Svenska Skogsplantor.



Ett brett införande av Conniflex på marknaden blir möjligt genom det nya samarbetet kring licensförsäljning som Sveaskog och Svenska Skogsplantor har inlett med landets ledande leverantör av utrustning och system för plantskolor, BCC AB i Landskrona. BCC kommer att lansera tekniken till alla övriga plantproducenter och återförsäljare i Sverige och på sikt även i andra länder där snytbaggen förekommer. Torbjörn Esping