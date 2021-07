Sveaskog höjer virkespriser i Mellansverige

Bolaget höjer massaveden med 25 kronor per kubikmeter fast under bark till virkesleverantörer i Värmlands, Årebros, Södermanlands och Västmanlands län den här veckan.



Timmerpriserna kommer också att höjas. Sveaskog i Bergslagen räknar med att höja med 40-50 kronor per kubikmeter toppmätt från årsskiftet.

- Med de prishöjningar på virke som vi nu genomför hoppas vi att skogsägarnas intresse för att leverera virke ökar, säger Mats Tegmyr, marknadsansvarig på Sveaskog i Bergslagen, i ett pressmeddelande. ATL.nu