Sveaskog gör bättre affärer

Under tredje kvartalet levererade Sveaskog 2 miljoner kubikmeter sågtimmer, massaved och flis, vilket är 12 procent lägre än motsvarande kvartal föregående år. Genomsnittspriset för sågtimmer och massaved har varit 5 procent lägre än motsvarande kvartal 2008. En ökad andel sågtimmer i leveranserna har gett positiv resultateffekt.



Efterfrågan på biobränsle har varit avvaktande under inledningen av säsongen. Det varma vädret har gjort att flera energibolag inte ökat sin produktion. I kombination med välfyllda lager av biobränsle har det dämpat efterfrågan.



Resultatet för intressebolaget Setra Group AB har förbättrats avsevärt under tredje kvartalet. Som enskild månad visade september ett svagt rörelseöverskott. Det är första positiva månadsresultatet sedan februari 2008. Trots detta visar bolaget en ackumulerad förlust för årets tre första kvartal med -302 miljoner kronor. ATL.nu