Svårt ta ut pris för goda tomater

Efter katastrofen på 1990-talet när tyskarna döpte holländska tomater till wasserbomben (vattenbomber), kom den nya generationen tomater. Smak blev ett måste, men de dåliga priserna de senaste tre åren har tvingat odlarna att på nytt söka sorter som ger många kilon.





Godistomat

Ger mycket mer

Egna förpackningar

Mognar inifrån

Marten van den Heuvel på Syngenta bjuder på en Angelle. Det är en godistomat, en delikatess som engelsmännen uppskattar. Men är handeln beredd att betala? Och går det att kommunicera budskapet fram till kunderna via grönsaksdiskarna? Därför ligger en ny sort klar som ger tio procent mer. Godistomater är inne och därför lanseras de nu också i olika nyanser.Cocktailtomater gav 30 kilo per kvadratmeter när de först kom. Nya sorter som Tmotion och Brioso ger 45-50 kilo. Och aldrig har priserna varit så dåliga som i år. Komeett är en typiskt lönsam tomat. Den ger 70 kilo per kvadratmeter. Frukterna är fasta och flugorna gröna minst tio dagar i butikerna. Klasen är formad så att sex tomater passar exakt på ett flak.Kumato är en sort som Syngenta profilerar sig med hela vägen ut i butikerna med egna förpackningar. Tomaten som aldrig blir röd, kommer nu i flera storlekar.Det gör också Ceur de Boeuf, den knöliga varianten som mognar inifrån. Ska alltså ätas när den fortfarande är grön. Den ger i och för sig 60 kilo per kvadratmeter, men den kräver mer av sin odlare än bulksorterna.Ewa Wildmark