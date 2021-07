Svårt servera närproducerat kött

Det visar två kartläggningar som gjorts bland kostchefer och småskaliga livsmedelsproducenter i Skåne och Halland.

Skolmatens vänners enkät bland kostchefer visar att de flesta kommunerna inte vet hur stor del av maten som är närproducerad.

De kommuner som har en siffra att redovisa säger att i snitt 7 procent är närproducerat.

- Vår undersökning visar att frågan om närproducerat i skolan är nästan helt okänd. Jag tycker att skolmaten ofta är identitetslös, säger Annika Unt Widell, legitimerad dietist och projektledare vid Skolmatens vänner.



Kartläggningen visar att två av tre kostchefer tycker det är svårt att köpa in lokala råvaror. I Hässleholms kommun där 10?000 portioner dagligen serveras i förskolor och skolor är Britt-Marie Alenius kostsamordnare vid barn- och utbildningsförvaltningen.

- Tidigare kom en stor del av det färska köttet från Scan. Trots förhandsorder i god tid fick vi ofta inte det kött vi beställt, säger hon.



Mycket av det färska köttet köps nu in från ett företag i Stockholm, som i sin tur köper in mycket kött från Baltikum.



I det senaste anbudet har kommunen fått in ekologiskt nötkött som kommer från djur i Revingehed. Men köttet är dyrt och säkert inget som kommunen kommer att köpa mycket av.

- Man pratar ju så mycket om närproducerat. Men vi har åtta kronor till en måltid.



Britt-Marie Alenius är nöjd med att en stor del av grön­sakerna och potatisen kommer från en grossist som får råvarorna från lokala producenter.

- Vi kan inte ställa krav på att maten ska vara svensk. Det tillåter inte lagen om offentlig upphandling. Men visst, jag skulle gärna vilja välja bättre produkter än de vi har i dag.

LRF:s kartläggning bland producenter visar att det går att försörja skolorna i Skåne och Halland med råvaror som kommer högst fem mil från skolorna.



Carl Jonson är ledamot i LRF Hallands regionstyrelse. Han menar att det är viktigt att frågan om upphandling prövas i domstol.

- Det är dags att vi börjar erbjuda barnen matkvalitet. Man kan verkligen fråga sig hur billig skolmaten får lov att vara.



Annika Unt Widell anser att det som ofta avgör om det ska bli närproducerat på mattallrikarna i skolan är de ansvarigas inställning.

- LRF skulle kunna göra en mycket större insats för att skapa kontakter mellan kommunernas måltidsansvariga och lokala matproducenter. Man måste börja träffas och tala om sina önskemål.Maria Person